ABBA: Im Herbst gibt's neue Hits

2018 kam die Ankündigung: Mit Don’t Shut Me Down und I Still Have Faith In You wollen ABBA die ersten neuen Songs seit 1983 veröffentlichen. „Einer der beiden klingt so, als hätten wir ihn für die Jetztzeit komponiert, der andere so, als hätten wir ihn 1972 komponiert.“

Jetzt soll es nach mehrmaligen Verschiebungen endlich wirklich so weit sein. „Sie kommen in diesem Jahr. Wenn ich es selbst aussuchen könnte, dann im September“, gibt Mastermind Benny Andersson (74) im Online-Chat ABBA Talk die Direktiven zur Musiksensation.

Tour als Avatare

Zu den neuen Songs planen ABBA auch eine Virtual-Reality-Show. Unter dem Motto ABBA Digital will man eigens kreierte Avatare auf Tournee schicken. „Alles live, echte Band, Tänzer, große Lichtshow – so als wären wir wirklich live auf der Bühne, obwohl wir das nicht sind.“