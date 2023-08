Wer auf der Suche nach einem geeigneten Kredit ist, sollte sich ausschließlich an Fakten halten und sich nicht von Mythen verunsichern lassen. Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Kreditmythen, die sich hartnäckig halten.

Diese führen häufig dazu, dass angehende Kreditnehmer nicht das beste Kreditangebot finden und unnötig viel für ihren Kredit bezahlen. Dieser Beitrag räumt mit den gängigsten Kreditmythen auf und erklärt, warum sie für Kreditnehmer keine Rolle spielen sollten.

Die Hausbank bietet die günstigsten Kredite an

Viele Kreditnehmer glauben nach wie vor, dass sie bei ihrer Hausbank immer den besten Kredit bekommen würden. Sie gehen davon aus, dass die Bank sie unbedingt halten möchte und deswegen besonders günstige Kreditangebote bereitstellen würde. Häufig ist aber das Gegenteil der Fall. Hausbanken sind vor allem an Neukunden interessiert und bieten diesen deutlich bessere Konditionen als ihren Stammkunden. Die Annahme, eine langjährige Treue zu einer Hausbank würde einem Vorteile bei einem Kredit verschaffen, trifft somit leider nicht zu.

Die Suche nach einem geeigneten Kredit sollte daher keinesfalls bei der Hausbank enden, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Anbieter umfassen. So kann man die verschiedenen Kreditkonditionen vergleichen und prüfen, wie günstig das Angebot der Hausbank tatsächlich ist. Gerade im Onlinebereich ist es leicht möglich, die verschiedenen Konditionen und Angebote einander gegenüberzustellen und zu vergleichen. Immer mehr Kreditnehmer wollen deshalb Ihren Kredit online eigenständig berechnen und greifen hierbei auf einen Kreditrechner zurück.

Der Dispokredit lohnt sich immer am meisten

Leider fragen sich immer noch zu viele Bankkunden, warum sie überhaupt einen Ratenkredit aufnehmen sollen, wenn ihnen doch ihr Dispokredit zur Verfügung steht. Mit diesem können sie ihr Bankkonto einfach überziehen, ohne einen Kreditantrag stellen, ihre Bonität nachweisen und Dokumente einreichen zu müssen. Solche Überlegungen vernachlässigen jedoch die zahlreichen Nachteile, die mit dem Dispokredit einhergehen.

So ist der Dispo ausgesprochen teuer und schlägt mit teilweise zweistelligen Kreditzinsen zu Buche. Das liegt daran, dass die Banken nicht wissen, wofür das Geld ausgegeben wird und wann sie es zurückbekommen. Diese Unsicherheit lassen sie sich gut bezahlen. Hinzu kommt, dass beim Dispokredit keine regelmäßigen Raten zurückgezahlt werden. Somit besteht die Gefahr, die Rückzahlung immer weiter vor sich herzuschieben, wodurch unglaublich hohe Zinsen entstehen. All dies lässt sich vermeiden, indem man statt auf den Dispo auf einen Ratenkredit setzt.

Onlinekredite sind unsicher

© Gerd Altmann CCO Public Domain Bei Onlinekrediten kommen zahlreiche Sicherheitsmerkmale zum Schutz der Kreditnehmer zum Einsatz. ×

Mittlerweile sind nahezu alle Banken und Kreditinstitute im Internet vertreten. Es ist somit leicht möglich, ihre verschiedenen Konditionen zu vergleichen und dasjenige auszuwählen, das zu den persönlichen Bedürfnissen am besten passt. Einige Kreditnehmer sind jedoch unsicher, ob ihre Finanzdaten im Onlinebereich tatsächlich geschützt sind. Sie fürchten sich vor Hackern und vor einem Missbrauch ihrer personenbezogenen, sensiblen Daten.

Diese Sorge ist bei seriösen Banken unbegründet. Diese arbeiten mit verschiedenen Sicherheitssystemen und Schutzfunktionen, mit denen die Daten vor dem Zugriff Fremder geschützt werden. Beispielsweise wird das Video-Ident-Verfahren genutzt, um die Identität von Antragstellern zu bestimmen und sicherzustellen, dass diese tatsächlich die sind, die sie vorgeben, zu sein. Ebenso kommen Verschlüsselungstechniken zum Einsatz, mit denen Daten nicht abgegriffen beziehungsweise ausgelesen werden können. Das betrifft sowohl die Übermittlung der Informationen als auch deren Verarbeitung. Man muss somit keine Sorge haben, einen Kredit online abzuschließen, sondern kann die Vorteile dieser Kreditform nutzen.

Kreditnehmer müssen Angst vor der Schufa haben

Banken und Kreditinstitute holen sich über Antragsteller Informationen bei der Schufa ein. Sie wollen sich so ein Bild von deren Zahlungsfähigkeit und Zahlungsmoral machen, um bewerten zu können, ob sie einen Kredit vergeben sollten oder nicht. Viele Menschen denken deshalb, dass die Schufa ihr Gegner sei und haben Angst davor, wegen der dort gespeicherten Informationen keinen Kredit zu bekommen.

Richtig eingesetzt ist es jedoch möglich, dass einem die Schufa Vorteile verschafft. Wer seine Rechnungen immer pünktlich und vollständig bezahlt, nur notwendige Konten und Kreditkarten verwendet und möglichst keine 0%-Finanzierungen in Anspruch nimmt, hat einen hohen Schufa-Score. Das ist für Banken und Kreditinstitute ein hervorragendes Zeichen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Kredit zu bekommen. Die Schufa sollte somit eher als Chance denn als Risiko wahrgenommen werden.

Einem Kreditvertrag muss man treu bleiben

Immer wieder kommt es vor, dass angehende Kreditnehmer Schwierigkeiten haben, sich für ein Kreditangebot zu entscheiden, weil sie glauben, diesem langfristig treu bleiben zu müssen. Sie fürchten, ein ungünstiges Angebot zu wählen und mehr zu bezahlen als nötig. Diese Sorge ist unbegründet, da Kredite bei Bedarf abgelöst werden können. Es gibt sogar spezielle Umschuldungskredite, mit denen das schnell und unkompliziert möglich ist.

Zu diesem Zweck nimmt man bei einer Bank einen Kredit zu günstigen Konditionen auf und bezahlt damit einen noch offenen teuren Kredit. Hierbei muss man allerdings die Zinsbindung beachten, um teure Gebühren zu vermeiden. Je länger die Zinsbindung noch läuft, desto höher sind die Vorfälligkeitszinsen, die Kreditnehmer bezahlen müssen. Deswegen ist es bereits bei Kreditabschluss wichtig, sich über die Zinsfestschreibung Gedanken zu machen. Geht man davon aus, dass die Zinsen in nächster Zeit steigen, kann man eine lange Bindung eingehen. Nimmt man hingegen an, dass die Zinsen sinken und man einen Umschuldungskredit in Anspruch nehmen möchte, sollte die Zinsbindungsfrist nicht zu lang sein.

Fazit

Es ist wichtig, sich bei der Suche nach einem geeigneten Kredit nicht an Kreditmythen zu orientieren, sondern an den harten Fakten. Diese besagen eindeutig, dass es immer besser ist, eine große Auswahl an Angeboten zur Verfügung zu haben, einen Ratenkredit statt einen Dispokredit zu nutzen und keine Angst vor der Schufa zu haben oder davor, langfristig an einen Kredit gebunden zu sein. Es ist somit ohne Weiteres möglich, online oder bei einer Bank genau den Kredit zu bekommen, den man braucht und möchte.