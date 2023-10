Berühmt durch Twitch, YouTube & Co – das sind die erfolgreichsten Streamer!

Als 1993 das Internet der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, dachte wohl niemand, dass es einen regelrechten Flächenbrand in unterschiedlichen Branchen anrichtet!

Es war einfach zu langsam und die dortigen Informationen waren übersichtlich. Doch im Laufe der Zeit hat sich das Blatt gewendet. Heutzutage leben wir in einem Zeitalter, das durch Klicks und Likes geprägt ist, sowie Bits und Bytes sich in Ruhm verwandeln lassen.

Tatsächlich erobern seit Jahren einige mutige Content Creator die digitale Bühne. Sie sind die Architekten ihrer Träume, diejenigen, die tausende Streaming-Begeisterte an die Bildschirme locken und mit jedem Bit pro Sekunde ihre Bekanntheit steigern. Mit ihren Streams zu Videospielen, Online Casinos oder Tipp & Tricks zu unterschiedlichen Themen gewinnen sie die Massen für sich. Selbstverständlich wird auch die breite Öffentlichkeit auf die Twitch- und YouTube-Stars aufmerksam, sodass die Streamer längst im Rampenlicht stehen.

Aber welche Personen haben durch das Drücken des Aufnahmebuttons und dem Klicken der Maustasten einen besonders hohen Stellenwert in der Branche eingenommen? In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die bekanntesten Streamer aus Österreich und Deutschland werfen. Wir werden nicht nur die Streamer vorstellen, sondern auch erklären, wie sie sich den Weg in diese Welt gebahnt haben.

Veni (377.000 Follower)

Der sympathische Wiener Rafael Eisler aka Veni grüßt laut Statista in Österreich mit 377.000 Followern (Twitch) seine Konkurrenten ganz oben vom Gaming-Thron. Seine Karriere begann er übrigens noch im Krippenalter von drei Jahren. Während andere Kinder draußen tobten und im Matsch spielten, zockte Veni bereits am Rechner seines Vaters. Mittlerweile ist es 23 Jahre her und der junge Mann hat sich im Laufe der Zeit zum Profi-Gamer gemausert. Ermöglicht wurde ihm dieser Erfolg durch „Minecraft“.

Als Vierzehnjähriger begann er seine Karriere auf YouTube mit „Minecraft“. Rafael war ein wahres Naturtalent und begeisterte schnell mehrere hunderttausend Follower mit seinen Spielkünsten. Heutzutage hat er sich nicht allein dem Gaming gewidmet, sondern gemeinsam mit der Tiroler Gamerin Veyla eine Social Media Agentur ins Leben gerufen. Veni ist zweifelsohne ein hell strahlender Stern am Himmel der österreichischen Gaming-Welt und eine Inspiration für alle, die ihren Leidenschaften nachgehen und erfolgreich sein wollen.

MissRage (367.000 Follower)

Die Klagenfurterin Julia Kreuzer aka MissRage reiht sich mit 367.000 Followern derzeit auf Platz zwei der beliebtesten Streamer des Landes ein. Aktuell streamt sie unter anderem League of Legends und World of Warcraft. Ihre Leidenschaft für Videospiele wurde bereits in ihrer Jugend geweckt und hat sich bis heute gehalten. Als Zuschauerin auf Twitch entdeckte sie ihre Begeisterung für das Streamen, wobei sie sich nicht nur auf Gaming beschränkt.

Besonders erfolgreich sind ihre Kochsessions, die sie dank ihrer Nonna, die ihr die Leidenschaft fürs Kochen vermittelt hat, auf die Beine gestellt hat. Dank der vielen Nachfragen nach ihren Rezepten hat sie schließlich begonnen, wöchentliche Kochstreams durchzuführen. Somit bietet MissRage ihrem Publikum einen abwechslungsreichen Einblick in ihre Interessen und lässt sie an ihrer Leidenschaft für Gaming und Kochen teilhaben.

MontanaBlack88 (5.100.000 Follower)

Der Name MontanaBlack88 dürfte vielen Menschen in Deutschland mittlerweile ein Begriff sein. Denn Marcel Eris, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, ist der Star der deutschen Streaming-Welt. Auf Twitch folgen ihm mehr als 5,1 Millionen Menschen, auf YouTube sind es rund 3 Millionen Abonnenten. Auf YouTube betreibt er sogar zwei Kanäle:

MontanaBlack: Eher ein VLOG zu den Themen Influencer, Automobile und Lifestyle

SpontanaBlack: Hier geht es um leidenschaftliches Gaming. Er streamt überwiegend Call of Duty, FIFA, MarioKart oder Fortnite

Wenn Marcel Eris nicht gerade alltägliche Geschichten mit seinen Fans teilt, spielt er immer noch gerne Games wie Call of Duty oder FIFA. In seinen Anfängen streamte der sympathische Buxtehuder mehrmals pro Woche, heute sind die Livestreams zwar seltener, aber immer noch länger als bei vielen anderen Streamern. Er ist und bleibt eben der ungeschlagene König der deutschen Streaming-Szene.

Trymacs (3.410.000 Follower)

Maximilian Stemmler, besser bekannt als Trymacs, hat alles in seinem Leben geopfert, um seinen Traum als Streamer zu verwirklichen. Sein harter Einsatz hat sich gelohnt, denn er ist mittlerweile einer der beliebtesten Streamer in Deutschland. Vor diesem Erfolg studierte Trymacs Wirtschaftspsychologie in Hamburg, aber er brach ab, um seine Karriere als Streamer zu verfolgen.

Seine ersten Streams machten 2016 auf der Plattform Twitch die Runde. Von Let’s Play bis zu unterschiedlichen Events bot er alles, was das Abonnenten-Herz begehrt. Schnell war klar, dass ihm das Streaming liegt. Nicht umsonst stieg er 2021 zum meist abonnierten Twitch-Streamer auf. Doch geschäftlich legte der junge Hamburger zu der Zeit erst richtig los. Gemeinsam mit anderen Streamern betreibt er mittlerweile den Mode-Online-Shop „Ama Studios“ und den Podcast „Offline + Ehrlich“.

TheRealKnossi (2.230.000 Follower)

Jens Knossalla, besser bekannt unter dem Namen TheRealKnossi, ist ein Multitalent. Der Mann ist nicht nur Streamer und YouTuber, sondern auch Entertainer, Schauspieler, Musiker und Moderator. Bereits seit 2008 ist Knossi im Entertainment-Geschäft tätig und hat in zahlreichen Formaten mitgewirkt.

Besonders präsent ist er jedoch auf YouTube und Twitch, wo er als selbsternannter König des Internets Millionen von Abonnenten begeistert. Doch auch im Fernsehen und anderen Medien ist er durch seine unverwechselbare Art eine bekannte Persönlichkeit. Auf YouTube hat er mittlerweile 1,5 Millionen Abonnenten und auf Twitch sogar 2,2 Millionen. Ein wahrer Star also, dem man nicht entkommen kann!

Fazit zu den erfolgreichsten Streamern

Die Welt des Streamings und Gaming ist facettenreich und in stetem Wandel. Von Minecraft-Enthusiasten wie Veni, über die Kochfreuden von MissRage bis hin zu den Allround-Talenten wie TheRealKnossi, bietet die Branche eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Sie zeigt auf beeindruckende Weise, dass Leidenschaft und Engagement zu außergewöhnlichem Erfolg führen können.

Jeder dieser Streamer hat seinen eigenen Weg gefunden und inspiriert täglich Millionen von Followern in den Video-Streams. Sie stehen für die aufregende und dynamische Welt des Streamings, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht.