Frauen in Österreich suchen immer häufiger mit Hilfe von Apps nach Sex. Dies ist ein Trend, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Vorteile liegen darin, dass mandie Suche nach einem Sexpartner ganz bequem von zu Hause aus machen kann.

Zudem hat man so die Möglichkeit, sich vorab über den Flirtpartner zu informieren, ohne zu viel von sich preisgeben zu müssen.

Zusammenfassung:

30-jährige Denise erzählt von ihren Sex Dating Erfahrungen und verrät im Artikel, welche Apps sich am besten eignen, um erotische Kontakte unverbindlich kennenzulernen.

Auf der Suche nach mehr Sex? Die Antwort lautet Sex Apps = mobile Anwendungen, die ausschließlich dazu da sind, um einen Partner für ein unverbindliches Abenteuer zu finden.

Warum suchen Frauen im Internet Sex per App? Frauen wollen sich nicht mehr in einer Bar wie auf dem Präsentierteller fühlen und dumme Anmachsprüche hören. Die Suche mit der richtigen App ist viel bequemer.

Sex-Dating ist ein Trend, der auch an den Frauen in Österreich nicht vorbeigezogen ist. Wie und wo sie sich dabei auf die Suche machen? Die Antwort lautet Sex Apps – mobile Anwendungen, die

ausschließlich dazu da sind, um einen Partner für ein unverbindliches Abenteuer zu finden. Keine romantischen Gefühle und auch kein halbherziges Flirten.

Wir wollten der Sache auf den Grund gehen und haben uns deshalb mit einer Frau unterhalten, die ihre eigenen Erfahrungen mit diversen Sex Apps in Österreich sammeln durfte. Die 30-jährige Denise weiß, wie der Hase läuft und welche Apps sich am besten eignen, um erotische Kontakte kennenzulernen. Dank des digitalen Zeitalters und mit den richtigen Anbietern ist es schließlich unglaublich einfach, Gleichgesinnte zu treffen.

Die besten Sex Apps für Österreich

Warum suchen Frauen im Internet Sex per App?

Es mag vielleicht nicht zuletzt an der jüngsten Vergangenheit liegen, dass immer mehr Menschen ihr Leben ins Internet verlagert haben. Allerdings könnte man auch meinen, dass gerade Frauen es leicht

haben, im Alltag einen Sexpartner zu finden.

Was sagt Denise dazu?

„Durch das Internet hat sich vieles verändert. Das gilt aber auch für unsere Gesellschaft und das zeigt sich, wenn du als Frau abends in eine Bar gehst. Du fühlst dich wie auf dem Präsentierteller und bist

den gierigen Blicken der Männer wehrlos ausgeliefert. Und vom Flirten wollen gar nicht erst reden, denn dumme Anmachsprüche sind heute die Regel. Da melde ich mich lieber bei einer Sex App an und kann mir anschließend aussuchen, mit wem ich schreibe. Es ist ein kleines Gefühl von Sicherheit und

zudem hilft das Profil oft schon dabei, eine Selektion vorzunehmen.“

Parallel dazu haben wir einen Mann ins Boot geholt, der schon zahlreiche Artikel über erotisches Dating verfasst hat. Seine Meinung:

„Ich denke, dass Frauen teilweise den Luxus genießen, den ihnen eine Sex App bietet. In den meisten Fällen sind dort mehr Männer als Frauen unterwegs, wodurch sie eine viel größere Auswahl haben.

Dadurch können sie wählerischer sein und haben gleichzeitig auch die Möglichkeit, vorab mehr über den potenziellen Bettgefährten zu erfahren. Bewährt sich der Mann online, kommt er in die engere Auswahl. Wer kauft schon gerne die Katze im Sack? Im Prinzip eine Win-Win-Situation, die sich dann positiv auf das Date und den gewünschten Sex auswirkt."

Wie funktioniert Sex Dating per App?

Okay, über Sex Apps suchen auch zahlreiche Frauen aus Österreich nach unverbindlichen Abenteuern. Aber wie läuft das Ganze überhaupt ab – lernen sich Mann und Frau bei einem

gemütlichen Glas Wein kennen, unterhalten sich vorher stundenlang und zeigen sich gegenseitig Kinderbilder? Oder treffen sie sich und haben innerhalb von Sekunden keine Hosen mehr an?

Funktionieren Sex Apps wie beim normalen Dating?

Wie geht Denise an die ganze Sache?

„Sex Dating per App ist eigentlich ganz simpel und viel unkomplizierter als das romantische Online-Dating. Es gibt keine Fragen, die auf das Privatleben abzielen. Es geht einzig und allein darum, die sexuelle Kompatibilität herauszufinden und zu schauen, ob das erotische Interesse übereinstimmt. Natürlich muss auch die Chemie stimmen, aber mich interessiert zum Beispiel nicht, welche Lieblingsfarbe mein Gegenüber hat. Außer es geht um Dessous!“

Liegt der Fokus also nur auf Sex?

„Nee, auch das kann man nicht einfach so sagen. Ich meine, natürlich ist das Ziel ein erotisches Date. Aber vorher möchte ich schon etwas über mein Gegenüber erfahren und wissen, ob es überhaupt

passt. Was bringt es mir, wenn meine sexuellen Gelüste befriedigt werden, ich mich dabei aber komplett unwohl fühle. Also die zwischenmenschliche Basis sollte schon auf gewisse, Weise vorhanden sein.“

Wie sieht Chris als erfahrener Redakteur das?

„Bei Männer ist es meistens wirklich so, dass sie nur das eine im Sinn haben. Vielen sind dabei sämtliche Charaktereigenschaften der Frau egal. Sie wollen ihren Spaß haben und sehen die

Frau dabei lediglich als Lustobjekt. Frauen sind dahingegen etwas feinfühliger und wollen auch über eine Sex App das Gefühl haben, dass sie etwas Besonderes sind. Sie wollen zwar nicht mehr, aber auch

nicht nur auf das Äußere reduziert werden.“

Ein Sex Date planen – ein kleiner Guide für unverbindlichen Spaß

Einfach bei einer Sex App anmelden und schon wird das Ding zum Selbstläufer?

Fehlanzeige, denn direkt nach der Anmeldung musst du als Mann abliefern, um ein Sex Date zu vereinbaren. Allem voran steht die Profilgestaltung und hier versagen viele Herren. Achte bei der

Wahl deines Bildes darauf, dass es ansprechend und gleichzeitig authentisch wirkt. Es muss neugierig machen und das gilt auch für den Rest deines Profils. Nimm dir etwas Zeit und fülle sämtliche

Informationen aus, um die Frauenwelt zu begeistern.

Sex Dating App Testsieger für Österreich im Detail

Sexkontakte anschreiben – Der Ton macht die Musik

Bei einer Sex App ist das Ziel zwar ein erotisches Abenteuer, aber das bedeutet nicht, dass du Anstand und Respekt bei der Anmeldung vergessen solltest. Um eine erfolgreiche Kontaktaufnahme zu starten, solltest du dir vorab die Profilinformationen genauer ansehen. Nutze den Input und geh so gezielt in die Offensive.

So flirtest du über eine Sex App

Denise: „Also bei manchen Männern verstehe ich nicht, was sie unter Flirten verstehen. Nacktbilder zu verschicken, ist bestimmt nicht die beste Art, um das Eis zu brechen. Ich mag Männer, die sich mit meinem Profil beschäftigen und auch im Chat auf mich eingehen. Nette Komplimente sind auch bei einer Sex App sehr gefragt und zeigen mir, dass ich auch wirklich wahrgenommen werde.“

Spontane Sexkontakte, Affären oder One-Night-Stands?

Du hast dich bei einer Sex App angemeldet – aber was jetzt?

Suchen die Frauen eher nach einem dauerhaften Arrangement oder einem One-Night-Stand? Eine Antwort, die nicht in Stein gemeißelt werden kann, denn wer weiß – vielleicht war das Sex-Date so intensiv, dass auch gerne eine Wiederholung stattfinden darf. Am besten lässt du es einfach auf dich zukommen. In der Regel geht es aber meistens nur um einmalige und unverbindliche Abenteuer.

Die besten Sex Apps in Österreich

C-Date – die bekannteste Sex Dating App

Eine der bekannteste Sex Apps in Österreich ist C-Date. Das C im Namen steht für Casual und bedeutet übersetzt „locker“. Hier füllen die Mitglieder zu Beginn sogar einen kleinen Test aus, der sich gezielt mit sexuellen Vorlieben und Wünschen beschäftigt. Anschließend erhalten die Männer und Frauen eine fein sortierte Auswahl an potenziellen Sexkontakten, die zu den eigenen Angaben

passen.

Fremdgehen69 – nicht nur für Fremdgeher geeignet

Muss Erotik immer ein hautnahes Erlebnis sein? Nein, und das beweist Fremdgehen69 als Sex App sehr gut. Hier haben Frauen die Möglichkeit, via Webcam zu präsentieren und so online ihre sexuellen Fantasien mit Männern auszuleben. Ideal für alle, die ihre ersten Erfahrungen im Bereich Casual-Dating sammeln möchten.

Tinder oder Lovescout24? Darum sind es keine richtigen Sex Apps

Last but not Least – Tinder, wobei es sich hier nicht einmal um eine richtige Sex App handelt. Spannendes Chatten und Flirten trifft es wohl eher. Die meisten Mitglieder sind gar nicht an echten Dates interessiert, sondern genießen es einfach, sich zu präsentieren und dafür Aufmerksamkeit zu erhalten. Hier ein Sex Date zu finden, ist keine leichte Aufgabe.

Das Gleiche gilt für die Dating App von Lovescout24. Lovescout24 zielt ganz klar darauf ab, Menschen zu verkuppeln, die die wahre Liebe für eine ernsthafte Beziehung suchen. Wer nur schnell und unverbindlich mal seinen Spaß haben möchte, sollte die zuvor genannten Apps ausprobieren.