Achtung Baustellen: Auf diesen Urlaubsrouten dauerts länger

Ferienzeit ist Reisezeit - und Baustellenzeit. Wo und wann gebaut wird und wo mit Einschränkungen bei der Urlaubsreise zu rechnen ist:

Am Wochenende beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. Hauptreise- und vor allem Stauzeit. Gleichzeitig findet am Wochenende der Formel 1 Grand Prix in Spielberg statt. Der ÖAMTC und die ASFING warnen vor Einschränkungen durch Baustellen und Unwetterfolgen.

Diese österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen sind besonders betroffen:

Südautobahn (A2): In Kärnten wird die Draubrücke nahe dem Knoten Villach generalerneuert. Im Burgenland wird bis November zwischen Pinkafeld und Lafnitztal-Oberwart auf zehn Kilometer die Fahrbahn erneuert.

Ostautobahn (A4): Bis September 2026 werden in Niederösterreich beim Knoten Schwechat Fahrbahnen und drei Brücken saniert.

Innkreisautobahn (A8): Generalsanierung nahe der deutschen Grenze im Bereich Ried und Ort im Innkreis.

Pyhrnautobahn (A9): Zwischen Inzesdorf und Klaus in Oberösterreich werden noch bis Juni nächsten Jahres Straßen und Tunnel auf neun Kilometer saniert. In der Steiermark bei Übelbach wird noch bis Ende August die Autobahn nach Unwetterschäden saniert, zwischen Treglwang und Trieben werden die Arbeiten noch bis Ende Juli andauern.

Tauernautobahn (A10): Die beliebte Nord-Süd-Verbindung ist aufgrund der hohen Auslastung stauanfällig: Auf acht Kilometer zwischen Reittunnel und Eben werden noch bis Jahresende Sanierungsarbeiten durchgeführt. Gute Nachrichten für alle Reisenden gibt es allerdings auch: Die Baustelle Golling-Werfen wird in den Sommermonaten in beiden Richtungen wieder zweispurig befahrbar sein. Verzögerungen und Staus vor den Tunnel- und Mautbereichen werden dennoch nicht ausbleiben.

Inntal-Autobahn (A12): Zwischen Innbruck-Kranebitten und Zirl-Ost wird noch bis November der Fahrbahnbelag instandgesetzt.

Arlberg-Schnellstraße (S16): Die Großbaustelle Arlbergtunnel zwischen Tirol und Vorarlberg bleibt auch während der Sommerferien gesperrt. PKW werden über den Arlbergpass umgeleitet.

????A 10 Tunnelerneuerung geht in die Sommerpause. Ab morgen, Freitag, 28. Juni, 6 Uhr, sind beide Fahrspuren pro Richtung zwischen Golling und Werfen wieder frei befahrbar – ohne Baustellenbeschränkungen! Mehr Infos https://t.co/Jl4KGtnvSE pic.twitter.com/P6Bk9MXoOV — ASFINAG (@ASFINAG) June 27, 2024

Hier wird im Ausland gebaut:

Schweizer Autobahn (A13): Auf der Verbindung Bellinzona - Chur zwischen Lostallo und Mesocco bleibt die Autobahn wegen Unwetterschäden noch mehrere Wochen gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über die Autobahn A2 umgeleitet. Zudem stehen die Simplon-Route und der Große St. Bernhard als Alternativroute zur Verfügung. Deutsche Autofahrer könnten die Brenner-Route als Ausweichstrecke nutzen, was zu zusätzlichem Stau führen könne, warnt der ÖAMTC.

Auch die Bahn nutzt die Ferienzeit für Bauarbeiten:

Wien-Salzburg: Auf der Weststrecke werden laut ÖBB einige (Teil-)Sperren im August eingerichtet. Dadurch könne sich die Fahrzeit um bis zu 30 Minuten verlängern.

Wien-Graz: Bis Anfang September wird auch auf der Südstrecke zwischen Bruck an der Mur und Graz gebaut.

Zürich-Feldkirch: Railjet-Züge werden im August teilweise umgeleitet

Wien/München-Rom: Wegen Bauarbeiten südlich von Bologna fallen die Nightjets während der gesamten Sommerferien aus.

Passend zum Ferienstart bringt auch noch eine Großveranstaltung zusätzlichen Verkehr: Vom 28. bis 30. Juni gastiert die Formel 1 auf dem steirischen Spielberg. Alleine am Sonntag werden 100.000 Besucher erwartet. Der damit verbundene Reiseverkehr der Tagesgäste wird vor allem zwischen 7 und 11 Uhr sowie unmittelbar nach Rennschluss gegen 17 Uhr erwartet.