12-Jähriger am Steuer von gestohlenem Stadtflitzer

Weil der Fahrer noch aussah, als sollte er legalerweise ein Bobby Car und kein Auto im Straßenverkehr lenken, alarmierte eine Passantin Dienstagnachmittag die Polizei.

Wien. Nach dem Hinweis der Anruferin - die sich über das augenscheinlich sehr junge Alter eines Burschen, der am Volant eines Hyundai Atos Kleinstwagens saß, wunderte - fanden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus das beschriebene Fahrzeug wenig später.

Abgestellt war das blaue 50-PS-Spuckerl in der Käthe-Dorsch-Gasse. Vier Burschen saßen im Auto - als das Blaulicht ums Eck bog, wurden die Türen aufgerissen und zwei von ihnen suchten erfolgreich das Weite. Fahrer und Beifahrer indes waren nicht so schnell.

Und so gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Lenker - einen 12-jährigen Syrer - und einen weiteren Jugendlichen aus Moldau (15) anzuhalten. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Pkw von einem der beiden geflüchteten Komplizen in Deutsch-Wagram in Niederösterreich gestohlen bzw. entfremdet worden war.

Die Cops stellten den Hyundai sicher und verständigten den Besitzer, der noch nicht einmal bemerkt hatte, dass sich jemand sein Fahrzeug "ausgeborgt" hatte. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Der 12-Jährige wurde in die betreute WG zurückgebracht, aus der er ausgebüxt war.