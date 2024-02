14-Jähriger raste mit Opas Porsche Cayenne durch Wien

Da staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie um 11.15 Uhr einen Porsche-SUV aufhielten, der mehr als doppelt so schnell durch eine Tempo-30-Zone. Am Steuer saß ein Schulschwänzer.

Wien. Beamte der Polizeiinspektion Sedlitzkigasse waren gerade dabei, im Kreuzungsbereich Rappachgasse mit der Wachthausgasse in Simmering Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, wobei ihnen ein Pkw ins Netz ging, der statt den laut Radarpistole statt der erlaubten 30 km/h mit 70 Sachen gemessen wurde.

Wie sich sodann herausstellte, war der auffallend junge Lenker altersmäßig wirklich noch weit von jeder Fahrerlebnis mit einem noch dazu derart hochmotorisierten Fahrzeug, konkret: einem Porsche Cayenne, entfernt. Ganze 14 Lenze hat der serbische Jugendliche erst auf dem Buckel, auch seinen beiden Mitfahrer waren nicht viel älter. Und alle drei hätten um diese Zeit in der Schule sitzen müssen, auch wenn in der letzten Woche vor den Semesterferien der Unterricht nicht ganz so streng genommen wird.

Der Cayenne gehört dem Großvater des 14-Jährigen, der nichts von dem Cruising-Ausflug seines Enkels gewusst hatte und dafür auch nicht die Erlaubnis gegeben hätte. Der Vater und der Opa wurden verständigt. Sie holten die Jugendlichen ab. Der 14-Jährige wurde angezeigt.