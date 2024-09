14 Kilo Kokain in Rollstuhl versteckt: Venezolaner am Wiener Flughafen festgenommen

Ein Rollstuhlfahrer mit 14 Kilogramm Kokain unter seiner Sitzfläche und in der Rückenlehne ist am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) festgenommen worden.

Der 39-jährige Venezolaner war am 14. Juli aus Brasilien eingereist und ließ sich vom Rollstuhlservice des Flughafens eskortieren. Trotz detaillierter Unterlagen zu angeblichen medizinischen Behandlungen in Wien wurden die Suchtgiftfahnder misstrauisch, berichtete die Polizei am Samstag. Diensthunde erschnüffelten Versteck Die Diensthunde "Utz" und "Pitt vom Taffatal" wurden auf den elektrischen Rollstuhl angesetzt und erschnüffelten das Drogenversteck. Es handle sich laut Polizei um Kokain höchster Qualität mit einem Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro. Der 39-Jährige, der nicht auf den Rollstuhl angewiesen ist und diesen nur zur Tarnung benutzte, zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.