Camilla Nylund erhält den Österreichischer Musiktheaterpreis

Am 7. September werden im Wiener Rathaus die 11. Österreichischen Musiktheaterpreise vergeben. Der Medien-Sonderpreis geht an Camila Nylund.

Nach Elīna Garanča Jonas Kaufmann, Günther Groissböck Herbert Lippert, René Pape Dmitri Hvorostovsky und Piotr Beczała darf sich nun auch die finnische Opernsängerin Camilla Nylund über den Medien-Sonderpreis beim „Oscar“ des Musiktheaters freuen. Als zweite weibliche und insgesamt achte Trägerin wird sie am 7. September beim 11. Österreichischen Musiktheaterpreis mit dem prestigeträchtigen Sonderpreis ausgezeichnet. „Wenn es eine Kunst ist, das Publikum live von der Bühne aus in den Bann zu ziehen, dann ist es die Quadratur des Kreises, dies mittels medialer Übertragung zu leisten. Eine Disziplin, die Camilla Nylund ohne Frage nicht nur beherrscht, sondern ihr mit geradezu einzigartiger Leichtigkeit von der Hand geht!“, so Karl-Michael Ebner, Präsident des Österreichischen Musiktheaterpreises.

Unter der Moderation von Christoph Wagner-Trenkwitz werden am 7 September 2023, im Arkadenhof des Wiener Rathauses die Preise in gleich 13 Kategorien vergeben: Mit neun Nominierungen für vier Produktionen geht die Volksoper als Top-Favorit ins Rennen. Dahinter folgt das Tiroler Landestheater Innsbruck, das für ebenfalls vier Produktionen sieben Nominierungen einheimste. Die beste weibliche Hauptrolle machen sich Jaquelyn Wagner ("Salome" am Tiroler Landestheater Innsbruck), Asmik Grigorian ("Il Trittico" bei den Salzburger Festspielen), Nina Stemme ("Jenufa" am Theater an der Wien) und Irina Simmes ("Die Walküre" bei den Tiroler Festspielen Erl) untereinander aus. Ihre männlichen Kollegen sind Rainer Trost ("Der Tod in Venedig" an der Volksoper Wien), Andreas Schager ("Tristan und Isolde" an der Staatsoper Wien), Michael Wagner ("Parsifal" am Landestheater Linz) und Georg Nigl ("L'Orfeo" an der Staatsoper Wien). ORF III präsentiert in einem "Kultur Heute Spezial" am Montag, dem 11. September, um 19.45 Uhr die Highlights der Gala und stellt die Gewinner vor.