15-Jähriger bedroht zwei Schaffnerinnen mit Klappmesser

Der Jugendliche soll auch einen Pkw-Einbruchsdiebstahl in Wien verübt haben

Ein 15-Jähriger soll am 1. Mai auf der Fahrt von Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) nach Wien zwei Zugbegleiterinnen mit einem Klappmesser bedroht haben. Der ungarische Staatsbürger, der ohne Ticket unterwegs war, wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Die sichergestellte Stichwaffe wurde einem Pkw-Einbruchsdiebstahl am 4. April im Wien-Simmering zugeordnet. Der Jugendliche wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Der 15-Jährige konnte bei einer Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen. Nachdem eine Mitarbeiterin über den Notfallkoordinator die Polizei verständigte, soll der Teenager ein Messer aus der Hosentasche gezogen und die Frau sowie eine Kollegin bedroht haben. Zunächst soll sich der Ungar mit einer falschen Identität ausgewiesen haben. Gegen den Verdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.