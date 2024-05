Eine L17-Übungsstunde mit der Mama im Familien-VW endete in einem Fiasko, sprich: mit einem ungeplanten Bankbesuch mit dem Auto durch die Glasscheibe in die BTV-Filiale.

Tirol. Passiert ist das aufsehenerregende "Hoppala" Mittwochabend um 19.15 Uhr. Auf dem sehr überschaubaren Parkplatz vor der Vier-Länder-Bank-Filiale in Landeck übte eine 17-Jährige Einparken. Am Beifahrersitz fuhr die Mutter mit, die wohl Anweisungen gab bzw. nur aufpasste. Einen unbesonnenen Augenblick später war es aber schon passiert - der Teenager hinterm Volant verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal.

© PI Landeck ×

Mit Karacho fuhr der Golf nach vorne und crashte in eine der (getönten) Glasscheiben der BVT-Bankfiliale, wo um diese Zeit keiner mehr arbeitete, und zum Glück machte auch niemand Überstunden. Die fast zwölf Quadratmeter große Scheibe zerbarst in (hundert)tausend Splitter. Der Schaden am Auto wird wohl auch einiges kosten – das Jugendkonto würde die Fahrerin hier jedenfalls mit einem dicken Minus starten.

Einziger Trost: Weder die "Bruchlenkerin" noch die Mama wurden bei dem Crash verletzt.