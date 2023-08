25-Jähriger verunglückt bei Forstarbeit – Vater entdeckt Leiche

Der Traktor des 25-Jährigen prallte gegen einen Baum. Der Vater des Verunglückten hielt Nachschau und fand seinen Sohn leblos.

Steiermark. Am Donnerstagnachmittag kam es in Hirschegg (Bezirk Voitsberg) zu einem tödlichen Forstunfall. Ein 25-jähriger Voitsberger war allein auf einem steil abfallenden Wiesenstück mit Forstarbeiten beschäftigt. Mit einer am Traktor befestigten Seilwinde zog er aus dem angrenzenden Waldstück Baumstämme hoch. Aus unbekannter Ursache setzte sich der Traktor talwärts in Bewegung und prallte gegen einen Baum.

Der Vater des Verunglückten hielt gegen 15.00 Uhr Nachschau und fand seinen Sohn leblos, oberhalb des Traktors liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen nicht vor, berichtet die Polizei in einer Aussendung.