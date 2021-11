25-Jähriger wollte mit gefälschtem PCR-Test nach Kärnten einreisen

Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, fielen den kontrollierenden Beamten Abweichungen an der Typologie auf.

Lavamünd. Ein 25 Jahre alter Mann, der in Wien lebt, hat am Sonntag versucht, mit einem gefälschten PCR-Test beim Grenzübergang Lavamünd (Bezirk Wolfsberg) aus Slowenien nach Kärnten einzureisen. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, fielen den kontrollierenden Beamten Abweichungen an der Typologie auf. Dazu war das Dokument mit einem Tag datiert, an dem das Wiener Labor normalerweise nicht testet.

Die Rückfrage beim Labor bestätigte nun, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der 25-Jährige, der aus Bosnien gekommen war, wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.