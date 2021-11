2G-Kontrolle mit Sturmgewehr ist 'Fake'

Derzeit kursiert ein Video im Netz, das die WEGA bei vermeintlichen 2G-Kontrollen mit Sturmgewehr zeigt. "Alles Fake", warnt die Polizei.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, wird derzeit ein Video in diversen Telegram-Gruppen verbreitet, das WEGA-Beamte bei einem Einsatz in einem Lokal zeigt. Dabei ist zu sehen, wie die Beamten mit Sturmgewehr die Räumlichkeiten stürmen. Die Verfasser der Videonachricht schreiben dazu, dass es sich bei dem Einsatz um eine 2G-Kontrolle durch die WEGA handelt. Mit typischen Parolen wie „Wacht auf“ und Aufrufen zur Teilnahme an kommenden Corona-Demos wurden die Aufnahmen zigfach geteilt und kommentiert.

Alles Fake, klärt nun die Polizei auf. Fakt ist: Der Einsatz hat rein gar nichts mit den 2G-Kontrollen, die derzeit in Wien verstärkt durchgeführt werden, zu tun. „Tatsächlich zeigt das Video die Spezialeinheit WEGA bei der Unterstützung von Kolleg*innen zur Durchsetzung eines Festnahmeauftrags“, so die Polizei am Sonntag.