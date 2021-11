2G-Razzien in Shopping-Meilen

ÖSTERREICH-Lokalaugenschein auf der Mariahilferstraße: So läuft die Razzia ab.

„Darf ich bitte Ihren 2-G-Nachweis sehen?“ Mariahilferstraße in Wien, gestern Mittag: Die Polizei rückt mit acht Einsatzleuten aus, kontrolliert vor Lokalen und Geschäften den Impf- oder Genesenen-Ausweis. Die Kontrollen dauern in der Regel wenige Sekunden:



Die Beamten scannen den QR-Code am Grünen Pass, verlangen einen Ausweis. Ist der 2G-Nachweis bestätigt, dürften Geimpfte und Genesene eintreten. Nur Ungeimpfte sind seit dem Lockdown-Start am Montag in Handel, Gastronomie oder Dienstleistungen wie Friseurstudios nicht mehr willkommen.



