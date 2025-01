50 Tauben und Hühner aus brennendem Haus gerettet

Im dicht verbauten Siedlungsgebiet in Radenthein wurde ein Dachstuhl bei einem Brand vollständig vernichtet.

An die 30 Tauben und 20 Hühner sind Samstagfrüh von Feuerwehrleuten aus einem brennenden Nebengebäude in Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) gerettet worden. Erste Löschversuche des Besitzers mit einem Gartenschlauch waren erfolglos geblieben, beim Eintreffen der Feuerwehr stand der gesamte Dachstuhl bereits in Vollbrand. 70 Feuerwehrkräfte brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten sein Ausbreiten im dicht verbauten Siedlungsgebiet.

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radenthein ×

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radenthein ×

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radenthein ×

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radenthein ×

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radenthein ×

© Facebook/Freiwillige Feuerwehr Radenthein ×

Warum der Brand gegen 8.30 Uhr in dem Dachstuhl des Nebengebäudes ausgebrochen war, war vorerst ebenso wenig bekannt wie die Höhe des Sachschadens. Die im Nebengebäude befindlichen Hühner und Tauben wurden laut der Freiwilligen Feuerwehr Radenthein durch den Atemschutztrupp befreit. Verletzt wurde niemand.