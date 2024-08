58-Jährige bei Kletterunfall in Tirol schwer verletzt

Ein Stein brach aus und stürzte rund 18 Meter ins Seil.

Eine 58-jährige Deutsche ist am Donnerstag bei einem Kletterunfall im Tiroler Stubaital schwer verletzt worden. Die Frau wollte gemeinsam mit ihrem 58-jährigen Ehemann in Neustift im Stubaital den "Bergführer"-Klettersteig durchklettern. Ein von ihr als Haltegriff benützter Stein brach jedoch aus, berichtete die Polizei. Die Frau stürzte rund 18 Meter ins Seil, touchierte mehrmals den Felsen und wurde an der Hand verletzt.

Ihr Kletterpartner hielt den Sturz und seilte sie zu einer sicheren Stelle ab. Die Verletzte wurde von ihrem Mann und einem Bergführer, der sich in der Nähe befunden und Schreie gehört hatte, zur Dresdnerhütte gebracht. Nachdem das Ehepaar mit der Bahn ins Tal gefahren war, wurde die 58-Jährige nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik geflogen.