Der tragische Unfall ereignete sich am Sonntag in Osttirol.

Ein 58-jähriger Deutscher ist am Sonntag in Gaimberg (Osttirol) mit seinem Drachenflieger abgestürzt. Kurz nach dem Start in 1.397 Meter Seehöhe verlor der Mann aufgrund zu geringer Anlauf-Geschwindigkeit an Höhe und touchierte mit dem Lenktrapez den Wiesenboden. Daraufhin kippte der Drachenflieger nach vorne, informierte die Polizei. Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Lienz eingeliefert.