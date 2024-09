× 7-fach-Jackpot geknackt – win2day-Seite down

Laut Österreichische Lotterien wurde heute der Lotto-Siebenfach-Jackpot geknackt: Ein Glückspilz aus der Steiermark konnte sich die 11,1 Millionen Euro holen – der zweithöchste Gewinn der Lottogeschichte Österreichs.

Laut Österreichische Lotterien gab es nach der Lotto-Ziehung heute einen Sechser. Offenbar wollte ganz Österreich am Abend wissen, ob ein Gewinn ins Haus steht, denn: Die win2day-Seite war am Sonntagabend down. War der Server überlastet?

© Screenshot win2day ×

Das sind die sechs Richtigen

Bei der heutigen Ziehung von Lotto „6 aus 45“ sind folgende Gewinnzahlen gezogen worden:

15, 19, 32, 37, 39, 40 und Zusatzzahl 34

Die LottoPlus-Zahlen:

1, 6, 7, 13, 41, 42

Der richtige Joker lautet:

9, 1, 5, 5, 0, 9,

Alle Angaben ohne Gewähr