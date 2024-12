80-Jährige starb - direkt neben der Polizei

Polizisten bemerkten den Rauch, konnte aber nichts mehr ausrichten - ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Bgld. Eine 80-Jährige ist am Donnerstagabend bei einem Wohnungsbrand in Güssing ums Leben gekommen. Polizisten, die in der Dienststelle im selben Gebäude auf der Hauptstraße mitten im Stadtzentrum Dienst hatten, bemerkten nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos gegen 21.00 Uhr Rauchentwicklung und alarmierten umgehend Feuerwehr und Rettung. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät, Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Acht weitere Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert. Bei den Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz wurde laut Landespolizeidirektion ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Brandursache ist nach wie vor Gegenstand von Ermittlungen.