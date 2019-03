Klima holt Glock zu Lipizzanern

Wien. Seit 1. März ist Sonja Klima Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule und räumt bei Österreichs bekanntester Kulturinstitution gleich ordentlich auf. Wie Klima gegenüber ÖSTERREICH ankündigt, gründet sie nun einen unabhän­gigen Expertenstab, der den verstaubten Fachbeirat ersetzt. Der Beirat, in dem unter anderem Ex-Reiterin Sissy Max-Theurer saß, war ja wegen Klimas Bestellung geschlossen zurückgetreten.

Kathrin Glock berät ab sofort die Hofreitschule

Und Klima wartet gleich einmal mit einem Knalleffekt auf. Erstes Mitglied des neuen Expertenstabs wird Kathrin Glock, Ehefrau des bekannten Waffenproduzenten Gaston Glock. Bereits gestern war Glock zu ihrem Antrittsbesuch in der Spanischen Hofreitschule. „Kathrin Glock ist eine der führenden Spezialistinnen im Bereich Pferdezucht, Pferdesport und internationale Turnierorganisation“, begründet Klima die Bestellung im Gespräch mit ÖSTERREICH.

Glock ist führende ­Pferdezuchtspezialistin

Glock ist seit 2010 Geschäftsführerin des Glock Horse Performance Center in Österreich und den Niederlanden und veranstaltet in Treffen in Kärnten zweimal im Jahr die einzigen 5-Sterne-Pferdesportveranstaltungen des Landes. Glock über ihr Engagement zu ÖSTERREICH: „Gerne unterstütze ich Sonja Klima mit meinem Fachwissen und freue mich auf Zusammenarbeit.“