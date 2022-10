Achtung: Deshalb sollten Sie im Herbst und Winter in der Dämmerung nicht in den Wald

Von November bis Ende Jänner sollten Sie im Wald vorsichtig sein – denn in der "Rauschzeit" sind die Wildschweine besonders aggressiv.

Wanderer, Schwammerlsucher und Waldspaziergänger werden zur Vorsicht aufgerufen: Denn in den kommenden Monaten ist wieder "Rauschzeit", also die Paarungszeit der Wildschweine. Und in dieser Zeit können die Tiere besonders aggressiv und angriffslustig werden. Was heranstürmende Keiler besonders gefährlich macht, sind ihre messerscharfen Hauer, mit denen sie auf die Innenseite der Schenkel des Menschen zielen und dort die Schlagader aufreißen können.

Deshalb gilt in den Monaten November bis Jänner die Faustregel: Im Morgengrauen und in der Dämmerung den Wald nicht betreten. Denn da sind die „paarungslustigen“ Wildschweine besonders aktiv. Das gilt aber auch generell, um das Wild nicht zu beunruhigen. Außerdem Spazier- und Wanderwege nicht verlassen und Hunde an die Leine nehmen. Kommt es trotz aller Vorsicht zum Kontakt, heißt es Ruhe bewahren und nicht hektisch werden. Auf gar keinen Fall sollten Sie versuchen, ein Wildschwein mit einem Messer oder Stock zu stoppen.