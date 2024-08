Achtung! Gefälschte ÖGK-E-Mails im Umlauf

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) warnt vor Phishing-Mails, die derzeit im Umlauf sind.

Wien. Derzeit seien wieder falsche Meldungen zu angeblichen Rückerstattungen und doppelt bezahlter Rechnungen im Umlauf, warnt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ihre Versicherten. "Eines vorweg: Nicht auf die angegebenen Buttons klicken, keine Links öffnen oder sensible Daten weiterleiten", so die ÖGK auf ihrer Homepage.

Betrüger wollen mit einer gefälschten E-Mail derzeit an die Konto- und Anmeldedaten der Versicherten kommen, warnt die ÖGK. Werden die Anweisungen in der Phishing-Mail befolgt, gibt es nicht das versprochene Geld retour. Stattdessen gibt man sensible Kontodaten preis und riskiert, dass diese Daten missbraucht werden. "Darum: Hände weg!", so die ÖGK.

ÖGK erklärt: So erkennt man gefälschte E-Mails

Die ÖGK betont, dass sie niemals per Mail Kontodaten oder Zahlungsinformationen abfragen würde.

Unseriöse Absende-Adresse bzw. Betreffzeile: Zum Beispiel "Ihre Rechnung wurde doppelt verrechnet", „Sie haben eine ausstehende Rückerstattung“

Unpersönliche, unprofessionelle Anrede: „Hallo Kunde“

Button mit Link zu einer Phishing-Webseite, auf der man seine Kontodaten eingeben soll

Die ÖGK hat eine Webseite mit Betrugswarnungen und Kontaktmöglichkeit eingerichtet, da sich die Anfragen und Beschwerden aktuell häufen würden.

"Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie bei uns nach, bevor Sie Ihre Daten irgendwo eingeben", so die Österreichische Gesundheitskasse.