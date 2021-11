Adventmärkte: Diese Woche startet Weihnachten

Punsch, Maroni und Lichterketten: Die Christkindlmärkte öffnen jetzt.

Wien/Salzburg. Als erster Weihnachtsmarkt startet Freitag der Christkindlmarkt am Rathausplatz. Rund 150 Stände, perfekte Gastronomie, herrliche Lichterketten, strenge Covid-Regeln und ein inzwischen perfekt „gestylter“ Weihnachtsbaum: Ab jetzt ist Weihnachten. Am Rathausplatz in Wien startet am Freitag Europas größter und auch berühmtester Chriskindl­markt. Damit ist der Weihnachts-Countdown eingeläutet. Gleichzeitig beginnt die große Rabattschlacht.

Kärnten: Klagenfurt erröffnet den Christkindlmarkt am Neuen Platz am Samstag, 13. November. Der Adventzauber am Pyramidenkogel beginnt ab 19. 11. Villach hat die Eröffnung der Märkte um zwei Wochen nach hinten verschoben (ab 27. November).

Steiermark: Der Mariazeller Advent wird vor der ­Basilika aufgebaut, verzaubert ab 18. November. In Graz starten die Christkindlmärkte am Hauptplatz und am Schlossberg ab 19. November, ebenso das Circus Wonderland am Mariahilferplatz.

Tirol: Weihnachtszauber in der Innsbrucker Altstadt beginnt am Sonntag, 15. November. Die Kaiserweihnacht am Bergisel startet am 19. November.

Salzburg: Der schönste Markt ist in Hellbrunn und bereits festlich geschmückt. Der Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz strahlt ab 18. November.

Niederösterreich: Corona lässt viele Termine noch wackeln. Fix ist: Der Wr. Neustädter Advent startet am 26. November. In Baden geht’s erst am 7. Dezember los.