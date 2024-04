Aktivisten verpassen Wiener Denkmälern Augenbinden

Die Klima-Aktivisten wollen laut Aussendung darauf aufmerksam machen, dass die Klimakrise weiter eskaliere und "weite Teile der Gesellschaft" wegschauen. Mit der Aktion wolle man anlässlich der noch bis Freitag (19. April) laufenden Generalversammlung der European Geosciences Union (EGU) in Wien den Denkmälern, die ohnehin "mit der Zeit oft deren eigentliche Bedeutung" verlören, "eine neue Bedeutung" geben. Die Botschaft lautet: "Öffne die Augen, sei ehrlich, wir sind im Klimanotstand."

