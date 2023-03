Alarm: Jetzt explodieren Krankenstände

Das Ende aller Maßnahmen gegen die Viren-Übertragung lässt Zahlen explodieren.

Wien. Der Frühling hat begonnen. Die winterliche Grippewelle scheint längst vergangen. Corona ist sowieso für viele passé.

Doch die aktuellen Krankenstandszahlen der Österreichischen Gesundheitskasse alarmieren. Sie zeigen in allen Bereichen steil nach oben. Derzeit sind in Österreich 279.514 Menschen im Krankenstand (das sind Arbeitnehmer, nicht aber Selbstständige und Schüler etc.). Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es „nur“ 149.196 Kranke. Innerhalb von sieben Tagen gab es also einen Anstieg um 87 Prozent!

Infekt. Entspannung gibt es in keiner der angegebenen Kategorien. Im Bett liegen in diesen Tagen 71.704 Menschen mit einem grippalen Infekt (+218 Prozent zur Vorwoche).

Grippe. An der echten Grippe (schwerer Verlauf, ungefähr zweiwöchiger Krankenstand) sind derzeit 1.202 Arbeitnehmer erkrankt (+137 %). Es scheint also, als ob sich die Grippewelle heuer um einige Wochen länger auf diesem hohen Niveau hält als in der Vergangenheit.

Corona. Auch die Covid-Zahlen steigen in einem rasanten Tempo. 21.322 Krankenstände sind derzeit gemeldet, ein Anstieg um 75 % in einer Woche. Aktuell infizieren sich laut Zahlen der AGES im Schnitt mehr als 3.800 Österreicher täglich mit Corona-­Viren. Anfang des Jahres waren es nur rund 2.100 täglich.

Für den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter vom AKH kommt der Infektions-Turbo nicht überraschend: „Die letzte Maskenpflicht ist gefallen, es gibt praktisch keine Schutzmaßnahme mehr. So will die Gesellschaft leben – da werden die Folgen in Kauf genommen.“