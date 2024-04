Algerier ging mit Fleischerbeil auf Nachbar los

Ein spätabendlicher Streit ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Floridsdorf eskaliert.

Ein 38-Jähriger, der in seiner Gemeindewohnung im Bezirksteil Donaufeld mit drei Freunden zugegen und dabei nicht unbedingt leise gewesen sein dürfte, attackierte seinen 30-jährigen Nachbarn mit einem Fleischerbeil und einem Küchenmesser und wollte ihn im Bauchbereich verletzen. Das Opfer konnte den Angriff laut Polizeisprecher Mattias Schuster jedoch abwehren.

Algerier geht auf Nachbar los

Bei den Appartements dürfte es sich um Wohneinheiten in einem Gemeindealtbau handeln, wobei die Toilette am Gang aufzusuchen ist. Als zwei seiner Freunde diese benutzen mussten, dürfte der 38-jährige algerische Staatsbürger die Zeit genutzt haben, um es seinem Nachbarn zu zeigen.

Leichte Verletzungen

Er drang in dessen Wohnung ein und attackierte ihn mit seinen Waffen. Der 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen an der Hand davon und brachte sich in Sicherheit. Der 38-Jährige wurde in seiner Wohnung festgenommen. Über ihn verhängten die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.