Alle krank! Virus-Welle erfasst das Land

Fast 300.000 sind wegen Grippe, Corona und Infekten im Krankenstand.

Höhepunkt. Während in der Gastronomie eine neue Debatte um Krankenstände entfacht ist – die Wirtschaftskammer-Vertreter fordern erst Krankenstand ab dem dritten Tag –, steigen in Österreich die Infektionen deutlich an. Die Grippe-Welle und auch Corona steuern traditionell bis Februar ihre Höhepunkte an – laut der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) sind aktuell fast 300.000 Angestellte und Arbeitslose krank gemeldet – dazu kommen Kinder und auch Pensionisten.

Spitäler an ihren Belastungsgrenzen

Vor allem Grippe-Erkrankte landen derzeit in den Krankenhäusern. Erste Spitäler – wie etwa in der Steiermark, aber auch in Wien – kommen an ihre Belastungsgrenze. Denn auch das ohnehin dünn besetzte Personal steckt sich über Patienten mit Viren an und liegt krank im Bett. Auffallend viele bekommen durch die Infektionen eine Lungenentzündung – laut Medizinern ein neues Phänomen der Grippe-Welle.

Aber auch RSV-Infektionen sind auf dem Vormarsch – aktuell werden über 120 Patienten im Spital behandelt.

Viren-Hotspots Wien und Niederösterreich

Grippe, Corona und Infekte belasten die Bevölkerung – vor allem in Wien und NÖ toben die Viren. „Die Krankenstandszahlen sind durch die echte Grippe und durch die grippalen Infekte auch in der Kalenderwoche 4 weiter gestiegen, insbesondere durch die Viren Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza A(H3N2) sowie Influenza B(Victoria)“, erklärt Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK und mahnt nochmals zu Impfungen.

Zahlen. Insgesamt sind in der Vorwoche 292.920 Österreicher im Krankenstand – das teilt sich wie folgt auf:

■ Infekte. Allen voran sind grippale Infekte unterwegs – 97.073 waren in der Vorwoche deshalb im Krankenstand.

■ Influenza. Mit der echten Grippe haben sich 6.873 Menschen krank gemeldet.

■ Corona. Vergleichsweise wenige sind offiziell mit Corona krank – nur 1.312 Menschen. Allerdings wird auch deutlich weniger mittlerweile getestet.