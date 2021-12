Alle Regeln: DAS gilt zu Weihnachten

Die Regierung lässt auch Ungeimpfte feiern, kontrolliert wird ohnehin nicht.

Der Lockdown für Ungeimpfte wurde zwar im Gegensatz zu den Regeln für Geimpfte am 13. Dezember nicht aufgehoben. Zu Weihnachten bekommen jetzt aber auch all jene Ausgang, die die Schutzimpfung bisher beharrlich verweigert haben – die Regierung will die ohnehin angeheizte Stimmung nicht noch weiter eskalieren.



Für 4 Tage – 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember – dürfen auch Ungeimpfte im privaten Kreis feiern.



