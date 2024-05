Alpinunfall: 60-Jährige tot aufgefunden

Die Deutsche ist wohl im deutsch-österreichischen Grenzgebiet abgestürzt.

Eine 60-Jährige ist am Freitag in Golling im Salzburger Tennengau nach einem Alpinunfall tot aufgefunden worden. Der Unfall ereignete sich am Göllstock im Bereich des Hohen Bretts, wohin sich die Deutsche am Donnerstag von Berchtesgaden aus aufgemacht hatte.

Ersten Erhebungen zufolge soll sie über mehrere hundert Meter über steiles und zum Teil senkrechtes Gelände abgestürzt sein, teilte die Polizei mit, die Gründe dafür werden noch ermittelt.

Groß angelegte Suchaktion

Zuvor hatte es eine groß angelegte Suchaktion gegeben. Da das Suchgebiet im Grenzbereich von Österreich und Deutschland lag, waren die österreichische Alpinpolizei und Bergrettung sowie die deutsche Alpinpolizei und Bergwacht beteiligt.