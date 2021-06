Am Sonntag geht es um 1,4 Millionen Euro

Am Sonntag wartet die nächste Chance auf das große Glück.

Lotto. Die vergangene Lottoziehung am Mittwoch ging ohne Volltreffer zu Ende – die „sechs Richtigen“ wurden weder von einem Spieler noch vom Computer per Quicktipp erraten. Somit liegen am Sonntag rund 1,4 Millionen Euro im Jackpot. Zwei Spielern gelang immerhin ein Fünfer mit Zusatzzahl. Sie dürfen sich über jeweils rund 41.400 Euro freuen. Auch bei LottoPlus blieb der „Sechser“ aus, die Gewinnsumme wurde aufgeteilt.

Joker. Den größten Gewinn strich ein Steirer ein. Sein angekreuztes „Ja“ beim Joker brachte ihm über 150.000 Euro ein.