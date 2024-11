Amok-Jäger umzingelt? Polizei umstellt ganzen Wald

Nach dem Fund des Autos des flüchtigen Doppelmörders Roland D. und der Erstürmung eines Wohnwagens, in dem sich der Gesuchte dann doch nicht versteckt hielt, konzentriert sich nun alles auf einen Wald bei Partenreit und Liebenstein, der komplett umstellt wurde. Zwei Hubschrauber kreisten darüber.

OÖ. Seit Montag nun schon läuft die Großfahndung nach dem Amok-Jäger Roland D., der einen Bürgermeister und einen pensionierten Polizisten erschoss. Auch die Behörden im angrenzenden Tschechien und in Deutschland waren bzw sind weiter alarmiert.

Nachdem die Fahnder ein Foto und das Autokennzeichen des Gesuchten veröffentlicht hatten, waren hunderte Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Aber erst Freitagfrüh lieferte einer davon die ersehnte heiße Spur: Ein Wanderer hatte den silberfarbenen VW Caddy erkannt und die Exekutive verständigt. Der Wagen stand just in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe des ersten Tatorts und damit in einem Gebiet, das bereits zu Beginn der Fahndung großräumig abgesucht worden war.

© Mike Wolf ×

Wie das Auto am Freitag dorthin gekommen ist oder ob es übersehen worden war, ob Roland D. damit zwischenzeitlich unterwegs war, um jetzt in vertraute Gefilde zurückzukehren, ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen.

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamts untersucht den Wagen auf Spuren, vorrangig ist aber weiterhin die Suche nach dem Flüchtigen. Laut Polizeisprecher David Furtner sei der VW nicht versteckt gewesen, sondern neben einem Forstweg abgestellt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte nach wie vor bewaffnet unterwegs ist. Denn der Mann, der von den Ermittlern als "fanatischer Jäger" beschrieben wird, dürfte auf seiner Flucht zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe mitgenommen haben.

Der Wohnwagen am Rande eines Hopfenfeldes, wo der gesuchte Doppelmörder vermutet wurde. Zeugen wollen einen Schuss gehört haben, bevor die Cops den Unterschlupf stürmten. Roland D. war jedenfalls nicht drin. © Mike Wolf ×

Zugriff zu Allerheiligen in Liebenstein: 3 Cobra-Busse rasten vor Ort. © Mike Wolf ×

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Gesuchte noch lebt. Bei diesen Witterungsbedingungen könne ein Jäger einige Tage im Wald ausharren. Rund 250 Beamte, davon 50 vom Sondereinsatzkommando Cobra, mit jeder Menge technischer Unterstützung waren im Einsatz. Auch Hundestaffeln suchten das Gebiet ab, allerdings nahmen die Tiere bis zum Nachmittag keine Fährte des Flüchtigen auf. Die Fahndung konzentrierte sich vor allem auf den Raum Arnreit, am Nachmittag auf ein ganz konkretes Waldstück nahe des Wohnwagens im Bereich Partenreit/Liebenstein. Vermummte und mit Sturmgewehren bewaffnete Einsatzkräfte durchstreiften die Umgebung, Wälder, Wiesen und auch Gärten. Bis etwa 18 Uhr werde man in dieser Form weitersuchen, erklärte Furtner. Dann werde man sich ein wenig zurückziehen und verstärkt auf Wärmebildkameras setzen.

Hat sich Roland D. selbst gerichtet?

Nach wie vor gelte: "Wir suchen eine sehr gefährliche Person", betonte Furtner. Über X (vormals Twitter) appellierte die Polizei an die Bevölkerung, auf unnötige Wege im Bereich Arnreit zu verzichten und den umgebenden Wald zu meiden. Bei einer Sichtung solle man umgehend den Notruf 133 wählen.

Auch ein Schuss war laut Zeugen am Donnerstag zu hören. Die Polizei dementiert vehement, selbst einen abgegeben zu haben. Möglich allerdings ist, dass der Schuss aus einer Waffe des Flüchtigen kam, der sich - völlig eingekesselt - selbst gerichtet haben könnte.