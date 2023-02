× Angebliche UFO-Sichtung über Österreich

Steirisches Autorenpaar spricht von ''definitiv nicht erklärbaren Objekten'' im Großraum Knittelfeld.

Steiermark. Das Knittelfelder Autorenpaar Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb berichtet von "neuen unerklärten Sichtungen über der Steiermark". Fotos sollen die rätselhaften Erscheinungen am Himmel zeigen. Aufgenommen wurden die Bilder im Dezember und Jänner, berichtet das Paar. "Es häufen sich in letzter Zeit vermehrt die Sichtungen im Raum Murtal und Umgebung", so Kaliba und Trieb.

© Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb ×

© Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb ×

© Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb ×

Da die beiden "Ufo Forscher" bereits in der Öffentlichkeit bekannt sind, bekommen sie immer wieder Hinweise, wenn jemand ein ungewöhnliches Flugobjekt sichtet. Dann fahren Kaliba und Trieb mit Kameras ausgestattet los um vor Ort Aufnahmen zu machen. Außerdem befinden sich in ihrem Dachboden installierte Kameras auf den Himmel gerichtet, um bei ungewöhnlichen Flugobjekten auszulösen.

© Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb ×

© Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb ×

© Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb ×

Seit Jahrzehnten gebe es Sichtungen von "nicht erklärbaren Objekten'' im Großraum Knittelfeld, so Kaliba und Trieb.

Zuletzt sorgten unidentifizierte Flugobjekte über den USA und Kanada für Aufsehen. Noch ist nicht geklärt, um was es sich bei den abgeschossenen Objekten handelt. "Wir sind zu einen Kongress nach Amerika geladen um über die Sichtungen in Österreich der USA und Canada zu sprechen", berichten Kaliba und Trieb.

© privat ×

Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb beobachten seit 16 Jahren unerklärliche Phänomene.

Das Autorenpaar und Fotografen Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb sind in der "UFO-Szene" bekannt für ihre regelmäßigen Sichtungen von unidentifizierten Lichtphänomenen (UAPs) und Flugkörpern (UFOs).