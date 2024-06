Angreifer stach 15-Jährigen in den Bauch

Das Opfer war Samstagnacht mit einem Freund in einem Park in der Nähe der Mariahilfer Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus spazieren, als plötzlich ein angeblich Unbekannter auf sie zustürmte.

Wien. Nachts unterwegs im Braunhirschenpark waren am Samstag um 22 Uhr zwei Freunde (15 und 17). Ein bisher unbekannter Mann stürmte auf die Jugendlichen zu, verpasste dem 15-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und verletzte ihn dann mit einem spitzen Gegenstand - vermutlich einem Messer - am Bauch. Obdachlosen-Killer (17) wird für zurechnungsfähig erklärt

Favoriten: Syrer bedrohte Ehefrau mit Messer

Ans Auto gepinkelt: Taxler stach Hundebesitzer nieder Täter ergriff die Flucht Nach der blutigen Attacke flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung und konnte noch nicht ausfindig gemacht werden. Laut Aussagen des 17-jährigen Freundes des verletzten soll es sich um einen eher älteren Mann handeln. Das Tatmotiv ist bisher ungeklärt. Laut aktuellem Ermittlungsstand ging der Mann aus dem Nichts auf die Minderjährigen los. Der verletzte Jugendliche wurde durch die Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen. Ausstehend ist noch die ausführliche Einvernahme des 15-Jährigen.