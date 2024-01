Arbeiter bei Explosion schwer verletzt

Der Kraftstofftank eines Lkw war bei Schweißarbeiten zerborsten.

Fügen/Innsbruck. Ein 60-jähriger Arbeiter ist am Dienstag im Tiroler Fügen (Bezirk Schwaz) durch eine Explosion in einem Holzverarbeitungsbetrieb schwer verletzt worden. Offenbar war der Kraftstofftank eines Lkw bei Schweißarbeiten zerborsten, bestätigte die Polizei der APA Medienberichte. Der Tank war leer gewesen, aufgrund von noch verbliebenen Gasen sei es dennoch zur Explosion gekommen. Der Österreicher wurde schwer an Kopf und Oberkörper verletzt.

Zudem erlitt der 60-Jährige schwere Verbrennungen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.