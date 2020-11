Aufstand gegen Ski-Aus

Europa diskutiert ein Ski-Verbot. Die Hoteliers stemmen sich mit aller Kraft dagegen.

Aufruhr in der Tourismusbranche. Winterurlaub soll europaweit verboten werden. Das jedenfalls fordern Italiens Regierung und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. In Österreich geht es um ein Zwei-Milliarden-Euro-Business, in der Hotelbranche alleine arbeiten 250.000 Menschen.Ein ÖSTERREICH-Rundruf unter Hotelchefs zeigt: Alle kämpfen ums Aufsperren.