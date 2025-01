Bäckerei-Mitarbeiter heißes Wasser ins Gesicht geschüttet

Ein 34-Jähriger wurde nach schmerzhaften Angriff festgenommen in einer Filiale am Hauptbahnhof festgenommen.

Wien. Ein Mitarbeiter einer Bäckereifiliale ist Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten von einem Kunden mit heißem Wasser und Schlägen angegriffen worden. Ein 34-jähriger Öterreichischer war trotz bereits bestehenden Hausverbots in das Geschäft in der Hauptbahnhof-Passage gekommen. Als ihn der Mitarbeiter deswegen zum Gehen aufforderte, wurde er angegriffen.

Der Verdächtige habe dem Opfer heißes Wasser aus der Kaffee- und Teemaschine ins Gesicht geschüttet, schilderte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Sicherheitspersonal des Bahnhofs hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei an." Er befindet sich in Polizeigewahrsam, der Verdacht lautet auf absichtliche schwere Körperverletzung. Weitere Ermittlungen seien im Laufen. Das Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Mitarbeiter von Ladendieb in Innenstadt verletzt

Leicht verletzt wurden Donnerstagabend indes zwei Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts beim Stock-im-Eisen-Platz in der Innenstadt. Ein Security-Mann und weiteres Personal versuchten einen 22-jährigen Deutschen festzuhalten, nachdem dieser einen Ladendiebstahl versucht habe. Es kam zu einer Rangelei mit dem Sicherheitsmitarbeiter, dann soll der Beschuldigte auch andere Angestellte attackiert und bedroht haben.

"Eine Gruppe der Bereitschaftseinheit, die sich in der Nähe befand, nahm den Mann gemeinsam mit Kräften des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt vorläufig fest", so der Sprecher. Auch dieser Verdächtige befand sich am Freitag in Polizeigewahrsam.