× Bentley nach Crash beschlagnahmt

Der spektakuläre Crash eines Luxus-Autos in einen Schanigaren wirft viele Fragen auf.

Wien. Die wichtigste Frage, die sich stellte, und die nur durch eine Expertise zu beantworten sein wird: Kann die Aussage des Oldie-Fahrers stimmen, wonach sein Bentley Continental GT 2018 „plötzlich von selbst beschleunigt“ habe, um dabei in der Begegnungszone Neubaugasse – die man nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren darf – zwei Autos zu touchieren und dann einen parkenden Lkw in den Gastgarten des bekannten Schnitzelwirtes zu schieben. Von Speed und Beschleunigung her sicher möglich (der GT beschleunigt in 3,7 Sekunden auf 100) – doch war es tatsächlich, wie der 77-jährige Fahrer andeutet, ein Fehler in der Elektronik des 8-Gang-Automatik-Boliden? Oder doch eine Unachtsamkeit und daher ein menschlicher Fehler, der zur Katastrophe führte – die übrigens noch viel schlimmer hätte ausgehen können.

Sekunden. So meint Kellnerin Anica im ORF-Interview, dass sie gerade Getränke für Gäste im Schanigarten hinausbringen wollte: „5 Sekunden später hätte er mich voll erwischt.“ Lokalchefin Andrea S. gibt zu bedenken: „Bei dem schönen Wetter und eine Stunde später wäre der Schanigarten voll gewesen. Dann hätte es ganz anders ausgeschaut.“

Fahrlässig. So kann man fast von einem Wunder sprechen, dass nur drei Gäste draußen saßen – eine 71-Jährige erlitt Prellungen, zwei weitere (28 und 65) sind nach Spitalsbehandlungen an der gebrochenen Nase bzw. an der verletzten Schulter daheim in häuslicher Pflege. Der Bentley wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, ein Sachverständiger soll das Wrack bei der Suche nach der Unfallursache gründlich unter die Lupe nehmen. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

