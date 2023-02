Betrugswelle: Personen mit DIESEM Namen müssen besonders aufpassen

Das Landeskriminalamt Steiermark warnt derzeit vor einer Betrugswelle durch ''falsche Polizisten''. Die Täter kontaktieren ''aktuell'' vorwiegend den Vornamen Maria.

Diese Betrügereien treten immer wieder in "Wellen" auf – so auch von gestern Abend bis heute Mittwoch, berichtet die LPD in einer Aussendung. Einmal mehr trat die Betrugswelle im Ballungsraum Graz und Graz-Umgebung auf, informiert die steirische Polizei.

LKA Steiermark warnt

Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark möchte die Bevölkerung erneut sensibilisieren und früh genug warnen. Auffallend dabei ist, dass aktuell der Vorname Maria ausgewählt wurde. Die Betrugsmasche ist wieder einmal der Einbruch in der näheren Umgebung.

Hinweis: Präventionstipps

Die LPD Steiermark beschreibt in der Aussendung Präventionstipps: