Böller-Horror nimmt kein Ende

Ein Todesopfer, 70 Schwerstverletzte. Bilanz des Böller-Wahnsinns.

Neunkirchen/Wien. Der vorerst hoffentlich letzte Unfall mit illegalen Böllern ereignete sich in Wien-Liesing: Zwei Buben hantierten in der Breitenfurter Straße mit Böllern. Einer explodierte in der Hand eines Zwölfjährigen. Das Kind erlitt schwerste Verbrennungen an der Hand, Bauch und Oberkörper. Sein ein Jahr älterer Freund trug Verbrennungen an Oberkörper und Gesicht davon: „Die Patienten wurden von der Berufsrettung und dem Samariterbund schmerztherapiert und danach ins Spital gebracht“, so Rettungssprecher Andreas Huber.

Tödlich: Kugelbombe in Plastikrohr gezündet

Unfälle. Insgesamt gab es in der Silvesternacht und den Tagen danach 70 schwere Unfälle mit Böllern: „Nur zwei davon waren mit normalen Feuerwerkskörpern“, so Rudolf Jost, Innungsmeister für Pyrotechnik in der Wirtschaftskammer zu ­ÖSTERREICH.

Der schwerste Unfall ereignete sich in St. Johann am Steinfelde, Gemeinde Ternitz in Niederösterreich. Ein 18-Jähiger starb. Seine Freunde, 17 und 19, erlitten schwerste Verbrennungen im Gesicht, an den Händen. Sie hatten illegal importierte Kugelbombe in ein Plastikrohr gesteckt und zur Explosion gebracht.

Pyro-Techniker: "Kugelbomben zünden sofort"

Rudolf Jost ist Weltmeister der Feuerwerker. Der experte über die Unfälle.

ÖSTERREICH: Warum die Vielzahl der schweren Unfälle mit Pyrotechnik?



Rudolf Jost: Es hat 70 Verletzungen zum Jahreswechsel gegeben, aber nur zwei mit einem normalen Feuerwerkskörper. Der Rest ist mit illegalen Böllern geschehen. So auch der tödliche Unfall mit dem 18-Jährigen in NÖ. Mit legalen Böllern sind solche Un­fälle nicht möglich.

ÖSTERREICH: Weshalb sind Kugelbomben so gefährlich?



Jost: Sie haben eigene Zünder, explodieren sofort nach dem Anzünden. Da kommst du nicht mehr weg, das sind Bomben für Profis. Raketen haben eine Ver­zögerung von bis zu acht Sekunden, da bleibt Zeit, um wegzulaufen. Laien wissen das nicht.

ÖSTERREICH: Was fordern Sie jetzt?



Jost: Die Kontrollen müssen empfindlich verstärkt werden, Strafen erhöht. Die Leute verstoßen gegen mehrere Gesetze: illegaler Besitz von Gefahrengut so wie illegaler Transport.