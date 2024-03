Bolt-Fahrer soll Frau vergewaltigt haben: Festnahme

Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizanstalt. Weitere Ermittlungen laufen.

Wien. Eine Frau gab gegenüber Beamten einer Polizeiinspektion an, dass sie am 13.12.2023 von dem Fahrer eines Fahrdienstunternehmens mit Gewalt zu sexuellen Handlungen genötigt worden sei. Zuvor soll der Fahrer die Frau nicht an die gewünschte Adresse gebracht, weitergefahren sein und diese am Aussteigen gehindert haben.

Aufgrund der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien konnte ein 49-jähriger Tatverdächtiger (StA.: Serbien) ausgeforscht und am 13.03.2024 aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen werden. Er befindet sich in einer Justizanstalt.

Weitere Ermittlungen laufen.

