Bombendrohung an Grenzbahnhof: Züge in Österreich werden durchsucht

Achtung! In Passau wurde der Bahnhof geräumt. Auch in Schärding werden Züge durchsucht. Es handelt sich um eine Bombendrohung!

Der Einsatz laufe noch, sagte ein Sprecher der deutschen Bundespolizei, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet.

Bombendrohung bei der Bahn eingegangen

Die Bombendrohung sei bei der Deutschen Bahn eingegangen, nun werde ein ICE durchsucht. Ein weiterer ICE werde im österreichischen Schärding untersucht. Aktuell fahren am Bahnhof Passau keine Züge.

Polizei hat die Lage im Griff

Ein Unbekannter hatte sich gegen 17 Uhr telefonisch mit der Drohung an die Deutsche Bahn gewandt: Er gab an, dass in zwei ICE-Zügen Bomben platziert seien. Aber: „Es besteht keine Gefahr für die Passagiere“, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei Passau.

Sprengstoff-Spürhunden durchsuchen das Gepäck

„Es kommen keine Züge rein und auch keine raus“, erklärte der Sprecher. Ein Großeinsatz läuft noch, die Polizei durchsucht mit Sprengstoff-Spürhunden das Gepäck der Reisenden des ICE. Bisher wurde keine Bombe gefunden. Ein Entschärfungskommando ist aber vor Ort, erklärten die Beamten.