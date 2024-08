Bombendrohung: Lebensmittel-Filiale in Hietzing geräumt

Aufregung Freitagvormittag im 13. Bezirk: Nach einer Bombendrohung gegen eine Lebensmittelfiliale bzw der im selben Gebäude untergebrachten Lehrlings-Akademie des Konzerns wurde das Gebäude komplett geräumt und der Bereich großräumig abgesperrt.

Wien. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigte, rief eine Person mit verstellter Stimme - bei der er oder sie so hoch wie Mickymaus klang - in einer Polizeiinspektion an und sprach die Drohung gegen den Standort des Lebensmittelkonzerns am Hietzing Platzl aus.

Da der Anrufer dezidiert von einer Bombe sprach, kam es zum Großeinsatz, der seit 10.45 Uhr läuft. Ein sachkundiges Sprengstofforgan kam mit einem Diensthund vor Ort. Der Bereich wurde vor dem Gebäude gesperrt, wodurch es bei den Straßenbahnlinien 10 und 60 zu Verzögerungen kommt.