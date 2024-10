"Bombenhirn" droht mehrjährige Haftstrafe

Gibt es einen islamistischen Hintergrund? In den Droh-Mails stand angeblich "Allahu Akbar".

Die Bahnhöfe in Graz, Linz, Salzburg, St. Pölten und Klagenfurt mussten in den vergangenen Tagen wegen Bombendrohungen vorübergehend gesperrt werden. Was die Fälle eint, ist, dass jeweils nichts Verdächtiges entdeckt wurde und zeitnah Entwarnung gegeben werden konnte. Verschränkte Ermittlungen sind im Laufen, ein möglicher Zusammenhang der Taten wird naturgemäß untersucht. Den Urhebern droht im Fall der Ausforschung eine mehrjährige Haftstrafe.

Ermittelt wird nun weitestgehend von den Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in Verbindung mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Als strafrechtliche Grundlage galten vorerst gefährliche Drohung und Landzwang. Details wurden nur spärlich bekannt, auch aus ermittlungstaktischen Überlegungen.

Wie der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml mitteilte, soll es offenbar einen islamitischen Hintergrund geben.

Drohung per Mail

Die steirische Polizei hatte am Donnerstag vorerst keine neuen Erkenntnisse zur Bombendrohung vom Montagabend gegen den Grazer Hauptbahnhof. Dies betreffe sowohl die Frage nach den Urhebern als auch einen möglichen Zusammenhang mit den Bombendrohungen gegen die anderen Bundesländer-Hauptbahnhöfe. Am Montagabend waren der Grazer Hauptbahnhof und vorsorglich auch der Ostbahnhof evakuiert und beide Gebäude sowie die Umgebung abgesucht worden. Es wurde nichts gefunden, kurz darauf war der Zugverkehr und der Zugang wieder freigegeben. Die Drohung war per E-Mail eingelangt.

Das Versenden der Nachricht an die Polizei per Mail zog sich auch durch alle weiteren Fälle. Keine Ausnahme war hier der Linzer Hauptbahnhof, der am Dienstag geräumt und gesperrt wurde. Nach rund zwei Stunden gab es gegen 17.30 Uhr Entwarnung.

Am späten Mittwochnachmittag betroffen war der Hauptbahnhof Salzburg. Nach dem Mail-Eingang kurz vor 16.00 Uhr erfolgte eine Komplettsperre. Der Zugverkehr wurde eingestellt, was Auswirkungen über die Landesgrenze hinaus hatte. Die Polizei suchte das gesamte Gelände ab, nach etwa zweieinhalb Stunden wurde die Sperre wieder aufgehoben. Auf die Frage, ob die Drohung mit den anderen gleich gelagerten Fällen in Österreich zusammenhänge, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg, "wir ermitteln auch in diese Richtung, aber derzeit können wir es weder bestätigen noch dementieren".

Gefährliche Drohung

Ebenfalls am Mittwoch geräumt wurde der Klagenfurter Hauptbahnhof, nachdem gegen 21.00 Uhr bei der Landespolizeidirektion Kärnten ein E-Mail mit der Bombendrohung eingelangt war. Gefährliche Gegenstände wurden nicht entdeckt, um 22.35 Uhr wurde der Bahnhof wieder freigegeben.

Ähnlich die Lage am späten Mittwochabend in St. Pölten. Aufgrund der Sperre des Bahnhofs gab es für rund eine Stunde keinen Zugverkehr. Rund 50 Personen, die sich am Areal aufgehalten hatten, wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Um 23.15 Uhr erfolgte wieder die Freigabe.

Als Kavaliersdelikt können die Bombendrohungen keinesfalls angesehen werden, wurde am Donnerstag seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich gewarnt. Bei Ausforschung sei für die Verfasser eine Anklage wegen gefährlicher Drohung (Strafdrohung grundsätzlich bis zu einem Jahr) oder Landzwang (bis zu drei Jahre Strafdrohung) möglich, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager zur APA.