Bub (3) in Kinderfreibad wiederbelebt

Der Bademeister zog den Bub aus dem Becken - gemeinsam mit einer Besucherin konnte der 3-Jährige in Linz erfolgreich wiederbelebt werden.

OÖ, Wien Bange Minuten und Rettungseinsatz rund um einen kleine Buben Samstagnachmittag im beliebten Kinderfreibad Wimhölzelstraße im Franckviertel in Linz: Bei gut besuchtem, also vollem (Ferien-)Betrieb trieb der Junge plötzlich regungslos im Wasser. Laut Erst-Infos vor Ort wurde der Kleine von einem Bademeister gerettet, der dann gemeinsam mit einer Besucherin der Badeanstalt mit der Wiederbelebung begann. Das Kind wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht.

Als die Polizei gegen 17 Uhr eintraf, war der Bub bereits erfolgreich reanimiert und wurde von einem Notarzt betreut. Der diensthabende Bademeister schilderte den Beamten, dass er eine aufgeregte Menschentraube am Schwimmbadrand wahrgenommen habe. Er eilte sofort zum Becken und zog den Bub aus dem Wasser. Das Kleinkind hatte mit seiner Familie die Freibadoase im Wohngebiet besucht. Es handelt sich um italienische Staatsbürger, die in Linz wohnen.

Auch im Angelibad in Wien kam es zu einem Badeunfall, bei dem ein Kind reanimiert werden musste. © PID

Erst am Samstag war es zu einem ähnlichen Badeunfall im Wiener Angelibad an der Alten Donau gekommen: Ein 6-Jähriger war von anderen Badegästen im Wasser des Strandbades gefunden, geborgen und wiederbelebt worden. Sowohl die Zeugen als auch ein Bademeister leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen.