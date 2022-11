Buch-Comeback: Kampusch meldet sich zurück

Sie hat Schreckliches erlebt – jetzt will Natascha Kampusch anderen helfen.

Mindset. Acht Jahre verbrachte Natascha Kampusch im Keller ihres Entführers Wolfgang Přiklopil. Acht Jahre lang ertrug sie unvorstellbare Qualen. Jetzt will Natascha Kampusch anderen helfen. In ihrem neuen Buch „Stärke zeigen“ hat sie Methoden niedergeschrieben, die ihr in der Zeit im Verlies, aber auch in den Jahren danach geholfen haben, ihren Alltag zu bewältigen.

Talk. Über dieses Mindset, wie sehr sie das Erlebte noch verfolgt und was sie beim Versuch, ein neues Leben aufzubauen, als Erfolg, was als Scheitern sieht, spricht Natascha Kampusch am Sonntag mit Claudia Stöckl in „Frühstück bei mir“.

Power. „Sich selbst einzugestehen, dass man eine starke Person ist, dauert lange“, erklärt die heute 34-Jährige. Über dieses Mindset, wie sehr sie das Erlebte noch verfolgt und was sie beim Versuch, ein neues Leben aufzubauen, als Erfolg sieht, verrät sie am Sonntag um 9 Uhr auf Ö3.