AMS-Gebäude in Eisenstadt bei Brand beschädigt

Eisenstadt. Die regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices (AMS) in Eisenstadt ist durch einen Fahrzeugbrand am Dienstagabend beschädigt worden. Verletzt wurde dabei niemand, 70 Feuerwehrleute waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt, berichtete die Stadtfeuerwehr Eisenstadt. Der Wagen geriet gegen 20.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Da der Pkw genau unter einem Gebäudevorsprung stand, griffen die Flammen rasch auf die Hausfassade über.

Im Einsatz standen neben der Stadtfeuerwehr auch die Einsatzkräfte der Stadtteile Kleinhöflein und St. Georgen mit insgesamt zwölf Fahrzeugen. Das Feuer konnte rasch gelöscht und ein weiteres Übergreifen verhindert werden. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt, hieß es. Das AMS teilte in einer Aussendung mit, dass die Geschäftsstelle aktuell nicht betreten werden darf und vorübergehend geschlossen ist.