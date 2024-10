× Autofahrer attackiert Feuerwehrmann

Nach einem Autounfall leitete ein Feuerwehrmann den Verkehr um und wurde von einem unbeteiligten Pkw-Lenker angegriffen.

Burgenland. Am Mittwoch hat sich in Neutal ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto krachte an der Kreuzung Kaisersdorf/Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) aus bisher unbekannten Umständen gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden verletzt. Ein Notarzthubschrauber brachte sie ins Spital. Damit der Hubschrauber sicher landen und starten konnte, sicherte ein Feuerwehrmann den Verkehr. Dabei kam es zu einer Attacke.

© Freiwillige Feuerwehr Neutal ×

Ein unbeteiligte Autofahrer fuhr nah an den Feuerwehrmann heran, der den Verkehr regelte und attackierte ihn, wie "ORF Burgenland" berichtet. Ein Passant sei dazugekommen und habe den Angreifer weggeschubst, so der Feuerwehrmann.

© Freiwillige Feuerwehr Neutal ×

Der Angreifer lief danach zu seinem Auto und flüchtete. Es gebe immer wieder Probleme mit eigentlich Unbeteiligten, berichtet der Landesfeuerwehrverband gegenüber "ORF Burgenland". Zu tätlichen Angriffen würde es aber extrem selten kommen.