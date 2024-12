Eine Tote und 6 Verletzte bei Horror-Crash auf der A6

Drei Fahrzeuge waren an dem heftigen Unfall 03:38 Uhr Uhr beteiligt, die Autobahn musste gesperrt werden.

Bgld. Ein Verkehrsunfall auf der Nordostautobahn (A6) Richtung Wien zwischen Potzneusiedl und Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) A6 im Gemeindegebiet von Parndorf hat am Freitag eine Tote und sechs Leichtverletzte gefordert.

Unfallbeteiligter betrunken und ohne Schein

Laut Feuerwehr waren drei Fahrzeuge an dem Crash beteiligt. Eine Slowakin (54), die auf der Rückbank gesessen war und aus dem Fahrzeug geschleudert wurde, starb noch an der Unfallstelle. Die A6 war während des Rettungseinsatzes gesperrt. Bei einem 28-jährigen beteiligten Unfalllenker aus Wien verlief der Alkotest mit 0,7 Promille positiv, er ist auch nicht im Besitz eines Führerscheins.

Alle drei Fahrzeuglenker wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung mit unbestimmten Verletzungen in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt verbracht.

Insgesamt waren laut Landesleitzentrale drei Feuerwehren an Ort und Stelle, dazu Rettung, Polizei und Notarzteinsatzfahrzeuge. Die Sperre der Autobahn konnte nach der Unfallaufnahme und Reinigung durch die ASFINAG um 09:48 Uhr wieder aufgehoben werden.