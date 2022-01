× Feuerwehr rettet Katze aus 20 Meter hohem Baum

Tier nach mehreren Stunden gerettet.

Grafenschachen. Mit dem Kran eines schweren Feuerwehrfahrzeugs musste in Grafenschachen (Bezirk Oberwart) eine Katze vom Baum gerettet werden. Das Tier saß in 20 Metern Höhe fest, berichteten die burgenländischen Einsatzkräfte am Freitag.

© Freiwillige Feuerwehr Grafenschachen ×

© Freiwillige Feuerwehr Grafenschachen

Die Haustierbesitzer riefen die Feuerwehr, da die Katze bereits seit mehreren Stunden auf dem Baum saß. Die Feuerwehr Grafenschachen verständigte daher die Kameraden aus Pinkafeld, die mit dem schweren Rüstfahrzeug herbei eilten. Mit dem Kran wurde die verängstigte Mieze gerettet und zu ihren Besitzern herunter gebracht.